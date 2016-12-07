В Пакистане потерпел крушение самолет с 47 пассажирами на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Pakistan International Airlines, выполнявший рейс Читрал – Исламабад, потерпел крушение на севере Пакистана. На борту воздушного судна находилось 40 пассажиров и семь членов экипажа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo.tv, располагающий информацией, полученной в администрации Международного аэропорта имени Беназир Бхутто в Исламабаде.

- Через полтора часа после вылета из Читрала капитан лайнера передал сигнал SOS, и сразу после этого связь с ним пропала, - подтвердил журналистам представитель диспетчерской службы аэропорта.

По его словам, на момент получения сигнала бедствия самолет пролетал над населенным пунктом Хавелиан (округ Абботтабад, провинция Хайбер-Пахтунхва).

По данным Reuters, выживших в результате крушения, вероятнее всего, нет.

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