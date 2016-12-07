В Пакистане потерпел крушение самолет с 47 пассажирами на борту
Пассажирский самолет авиакомпании Pakistan International Airlines, выполнявший рейс Читрал – Исламабад, потерпел крушение на севере Пакистана. На борту воздушного судна находилось 40 пассажиров и семь членов экипажа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo.tv, располагающий информацией, полученной в администрации Международного аэропорта имени Беназир Бхутто в Исламабаде.
- Через полтора часа после вылета из Читрала капитан лайнера передал сигнал SOS, и сразу после этого связь с ним пропала, - подтвердил журналистам представитель диспетчерской службы аэропорта.
По его словам, на момент получения сигнала бедствия самолет пролетал над населенным пунктом Хавелиан (округ Абботтабад, провинция Хайбер-Пахтунхва).
По данным Reuters, выживших в результате крушения, вероятнее всего, нет.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии