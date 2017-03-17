В Пакистане Минниханова перепутали с Путиным
В пакистанской провинции Пенджаб местные власти перепутали президентов России и Татарстана Владимира Путина и Рустама Минниханова.
К визиту главы Татарстана в провинции были установлены приветственные плакаты. Однако вместе с главой правительства Навазом Шарифом на них был изображен не Минниханов, а Путин.
Ошибка местных властей породила множество шуток в соцсетях, сообщает издание The Times of Islamabad. Впрочем, конфуза удалось избежать, плакаты убрали до того, как они попались на глаза главе Татарстана.
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