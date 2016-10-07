В Пакистане три человека погибли при взрыве в поезде

Не менее трех человек погибли, еще 10 человек получили ранения в результате взрыве, прогремевшего в пассажирском поезде в провинции Белуджистан на западе Пакистана, сообщает в пятницу агентство AP.

Взрывное устройство сработало в составе, который следовал из Кветты в Равалпинди. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за это нападение. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф осудил нападение и отдал распоряжение разыскать организаторов теракта.

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