В Пакистане боевики взяли в заложники 200 курсантов полицейского колледжа

Вооруженные люди ворвались в здание полицейского колледжа в Пакистане, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ. Захват произошел в городе Кветта на юго-западе страны.

Всего им удалось захватить в заложники около 200 человек.

Нападавших было не менее пяти человек. Они ворвались в тренировочный комплекс, в общежитии которого в тот момент находились около 500 курсантов.