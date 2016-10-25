В Пакистане боевики взяли в заложники 200 курсантов полицейского колледжа
Вооруженные люди ворвались в здание полицейского колледжа в Пакистане, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ. Захват произошел в городе Кветта на юго-западе страны.
Всего им удалось захватить в заложники около 200 человек.
Нападавших было не менее пяти человек. Они ворвались в тренировочный комплекс, в общежитии которого в тот момент находились около 500 курсантов.
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