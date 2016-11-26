Пакистан разрешил РФ использовать порт Гвадар для экспорта продукции
Пакистан разрешил России использовать порт Гвадар для экспорта продукции после того, как о заинтересованности в использовании гавани заявили Туркменистан и Иран.
Глава ФСБ РФ Александр Бортников посетил Исламабад, где встретился с высокопоставленными представителями пакистанской разведки и оборонных ведомств.
Во время встречи Бортников сделал запрос о присоединении России к экономическому коридору между Пакистаном и Китаем, после чего пакистанские власти дали на положительный ответ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник издания News International.
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