Пакистан разрешил РФ использовать порт Гвадар для экспорта продукции

Пакистан разрешил России использовать порт Гвадар для экспорта продукции после того, как о заинтересованности в использовании гавани заявили Туркменистан и Иран.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников посетил Исламабад, где встретился с высокопоставленными представителями пакистанской разведки и оборонных ведомств.

Во время встречи Бортников сделал запрос о присоединении России к экономическому коридору между Пакистаном и Китаем, после чего пакистанские власти дали на положительный ответ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник издания News International.