Пакистан просит Москву нарастить военное сотрудничество

В конце сентября прошли первые совместные военные учения России и Пакистана. В Исламабаде высоко оценили их эффективность и намерены просить у Москвы усиления военного сотрудничества.

– В Минобороны РФ был направлен запрос с предложением согласовать план мероприятий на 2017 год, который будет включать серию совместных маневров, обмен наблюдателями и визиты высокопоставленных должностных лиц, –рассказал источник издания "Известия". Документ изучается российской стороной. Известно, что в следующем году пакистанские военные буду принимать активное участие в мероприятиях РФ, в частности – в форуме "Армия-2016".

Пакистан особо интересует опыт росийских горных стрелков. Ожидается, что в 2017 году учения будут проводиться в формате "рота-батальон".

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