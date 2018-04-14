При падении самолета под Липецком скончался замглавы лётного клуба
При крушении легкомоторного самолета под Липецком скончался заместитель директора по летной подготовке авиационно-технического спортивного клуба (АТСК) «Сапсан» ДОСААФ России Александр Нитовский.
Об этом РБК рассказал директор клуба Владимир Жилкин. По его словам, самолет находился в частной собственности и не принадлежал аэроклубу.
«Выполняли полет в частном порядке. Упал на поле, никто на земле не пострадал. Предположений (о причинах крушения) много, их озвучивать не буду», - заявил он.
Легкомоторный самолет упал в Усманском районе Липецкой области 14 апреля. В результате происшествия погибли два человека.
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