При падении самолета под Липецком скончался замглавы лётного клуба

При крушении легкомоторного самолета под Липецком скончался заместитель директора по летной подготовке авиационно-технического спортивного клуба (АТСК) «Сапсан» ДОСААФ России Александр Нитовский.

Об этом РБК рассказал директор клуба Владимир Жилкин. По его словам, самолет находился в частной собственности и не принадлежал аэроклубу.

«Выполняли полет в частном порядке. Упал на поле, никто на земле не пострадал. Предположений (о причинах крушения) много, их озвучивать не буду», - заявил он.

Легкомоторный самолет упал в Усманском районе Липецкой области 14 апреля. В результате происшествия погибли два человека.