При падении пассажирского автобуса с обрыва на юге Малайзии погибли 13 человек
Жертвами ПТП в Малайзии, в результате которого пассажирский автобус упал с обрыва, стали 13 человек.
Как уточняется в материале местных СМИ, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.
Автобус направлялся в Куала-Лумпур из Джохор-Бару, когда съехал с дороги и упал с обрыва. Причина аварии выясняется, сообщает «РИА Новости».
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