При падении пассажирского автобуса с обрыва на юге Малайзии погибли 13 человек

Жертвами ПТП в Малайзии, в результате которого пассажирский автобус упал с обрыва, стали 13 человек.

Как уточняется в материале местных СМИ, еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Автобус направлялся в Куала-Лумпур из Джохор-Бару, когда съехал с дороги и упал с обрыва. Причина аварии выясняется, сообщает «РИА Новости».