Падение метеорита не причинило вреда объектам жизнеобеспечения Хакасии

В Хакасии не зафиксировано нарушений на объектах жизнедеятельности в связи с возможным падением на территорию республики метеорита. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

- Никаких нарушений жизнедеятельности населения в Сибири не зафиксировано, все объекты обеспечения жизнедеятельности в Хакасии и других субъектах Сибирского федерального округа работают в штатном режиме, - цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее на официальном сайте города Саяногорск было размешено сообщение, что небесное тело, предположительно метеорит, упало на территории Хакасии около в 18:37 (14:37 по московскому времени).

По словам пресс-секретаря главы Хакасии Ольги Колесниковой, небесный объект, который видели жители республики и юга Красноярского края, упал предположительно в районе долины Бабик возле Саяногорска.

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