Озоновая дыра съежилась до рекордных размеров

Японские ученые зафиксировали значительное сокращение размеров озоновой дыры над Антарктикой.

Дыра появляется каждый август, растет и уменьшается, а затем исчезает к началу зимы. Согласно данным японских метеорологов, в этом году максимальные размеры дыры составили 18,78 миллиона квадратных километров. По их словам, это минимальное значение за последние 30 лет.

Ученые полагают, что рост дыры затормаживает повышение температуры стратосферы – оно препятствует образованию веществ, разрушающих озоновый слой. Тем не менее, специалисты отмечают, что концентрация этих веществ в атмосфере остается высокой, а площадь озоновой дыры все еще значительно превышает размеры Антарктиды, передает ТАСС.