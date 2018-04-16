В ОЗХО не поддержали идею расследования в Сирии

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказался проводить голосование по проекту России и Ирана о расследовании якобы имевшей место химатаке в Сирии.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что российско-иранский проект ставит союзников США «неудобное положение».

Он пояснил, что американский посол ранее заявил об удалении следов применения отравляющих веществ российскими специалистами. По мнению Шульгина, это попытка «подстелить соломку» на случай, если химатака в Сирии так и не подтвердится, передает ТАСС.