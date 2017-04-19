ОЗХО нашла в Хан-Шейхуне следы зарина

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полагают, что в сирийском Хан0Шейхуне был применен зарин или его аналог.

«Результаты анализов показали, что жертвы подверглись воздействию зарина или вещества, схожего с ним», - цитирует ТАСС пресс-релиз организации.

Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что миссия по установлению фактов готова отправиться в Хан-Шейхун как только позволит ситуация в области безопасности