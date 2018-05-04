ОЗХО не может разрешить загадку инцидента в Солсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) призналась в неспособности определить количество вещества, действию которого подверглись экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ссылаясь на результаты анализов, которые были проведены экспертами, организация предполагает, что количество отравляющего вещества должно исчисляться миллиграммами. При этом в ОЗХО отметили, что оно было «высокой чистоты» и устойчиво к погодным условиям, передает ТАСС.

Ранее глава организации Ахмет Узюмджю заявил, что против Скрипалей могло быть использовано от 50 до 100 граммов вещества. В Москве усомнились в справедливости этого предположения, отметив, что Скрипали в таком случае не выжили бы. Кроме того, могли пострадать жители нескольких кварталов, расположенных поблизости от места инцидента.