ОЗХО не может разрешить загадку инцидента в Солсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) призналась в неспособности определить количество вещества, действию которого подверглись экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ссылаясь на результаты анализов, которые были проведены экспертами, организация предполагает, что количество отравляющего вещества должно исчисляться миллиграммами. При этом в ОЗХО отметили, что оно было «высокой чистоты» и устойчиво к погодным условиям, передает ТАСС.

Ранее глава организации Ахмет Узюмджю заявил, что против Скрипалей могло быть использовано от 50 до 100 граммов вещества. В Москве усомнились в справедливости этого предположения, отметив, что Скрипали в таком случае не выжили бы. Кроме того, могли пострадать жители нескольких кварталов, расположенных поблизости от места инцидента.

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