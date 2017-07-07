Овощи стремительно дорожают из-за холодного лета

Холодное лето в России спровоцировало подорожание овощей более чем в 1,5 раза, сообщили в министерстве сельского хозяйства РФ.

По данным ведомства, стоимость килограмма капусты в июне увеличилась более чем на 70 процентов, картофель стал дороже более чем на 50 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Производители объясняют рост цен поздним урожаем из-за аномально холодного лета.

На данный момент цена на капусту составляет 46,9 рубля за 1 килограмм, на картофель — 44,8 рубля, на лук — 40 рублей, а на морковь — 45 рублей, следует из подготовленного Минсельхозом «Обзора ценовой ситуации на агропродовольственном рынке», с которым ознакомились «Известия».

При этом цены на свежие помидоры оказались ниже, чем годом ранее, на 15,1 процента. Огурцы подешевели на 4,4 процента.

В министерстве подчеркнули, что «стабилизация и снижение цен на томаты и огурцы связаны с повышением конкуренции на рынке овощей защищенного грунта и активным развитием тепличного овощеводства в России».

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