Овощи из подмосковных теплиц поступят в магазины Москвы

Свежие овощи и зелень из Подмосковных теплиц поступят в продажу в московские магазины, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отмечается в сообщении, на прилавки столицы и попадут около двух тысяч тонн свежих овощей, выращенных в Подмосковье.

Вся продукция, поставленная «Агрокультура Групп» и «Луховицкие овощи», будет реализовываться по доступным ценам.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в Более 80 гектаров тепличных комплексов будут введены в строй в московской области, что позволит поставлять дополнительно 80 тысяч тонн овощей в год, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».