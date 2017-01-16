Гол Овечкина в ворота «Финикса» в 2006 году назван ярким событием в истории НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала одним из самых ярких событий в истории НХЛ шайбу, заброшенную российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным в ворота «Финикса» ровно 11 лет назад, 16 января 2006 года.

Представление списка ста лучших игроков, а также наиболее ярких эпизодов в истории НХЛ приурочено к празднованию столетия лиги. Кульминация торжеств, связанных с этой датой, придется на уикенд Матча всех звезд в Лос-Анджелесе, который состоится 28-29 января, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Взятие ворот, о котором идет речь, состоялось в выигранном «Вашингтоном» матче регулярного чемпионата со счетом 6:1. Овечкину удалось забросить одну из шайб в ворота соперника в падении с очень острого угла.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 января Овечкин набрал 1000 и 1001 очко по системе «гол плюс пас» в регулярных чемпионатах НХЛ. К тому же он обошел в споре бомбардиров легендарного Мориса Ришара, приз имени которого выигрывал шесть раз как лучший снайпер лиги.

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