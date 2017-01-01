Овечкин забросил 542 шайбу и вышел на 30 место в списке снайперов в истории НХЛ
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» и помог своей команде одержать победу со счетом 6:2.
Этот гол стал для россиянина 542-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в 874-м матче, проведенном в НХЛ, - сообщает «Спортфакт».
Таким образом, Овечкин переместился на 30 место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю, опередив Стэна Микиту, на счету у которого 541 заброшенная шайба в 1394 матчах.
Нападающий «Вашингтона» также идет на пятом месте среди европейцев, выступавших за океаном. Его опережают чех Яромир Ягр (755 голов), финны Теему Селянне (684 гола) и Яри Курри (601 гол), а также швед Матс Сундин (564 гола).
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии