Овечкин забросил 542 шайбу и вышел на 30 место в списке снайперов в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» и помог своей команде одержать победу со счетом 6:2.

Этот гол стал для россиянина 542-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги в 874-м матче, проведенном в НХЛ, - сообщает «Спортфакт».

Таким образом, Овечкин переместился на 30 место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю, опередив Стэна Микиту, на счету у которого 541 заброшенная шайба в 1394 матчах.

Нападающий «Вашингтона» также идет на пятом месте среди европейцев, выступавших за океаном. Его опережают чех Яромир Ягр (755 голов), финны Теему Селянне (684 гола) и Яри Курри (601 гол), а также швед Матс Сундин (564 гола).