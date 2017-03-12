Овечкин упал через борт на матче НХЛ

Российский форвард клуба «Вашингтон» Александр Овечкин не смог перебраться через борт при смене игроков, чем насмешил партнеров по команде и комментаторов матча.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги, во время гостевого матча «Вашингтона» с «Лос-Анджелесом» Овечкин не смог перебраться за борт и упал на одноклубников.

Комментаторы НХЛ отметили: «Он однозначно войдет в Зал хоккейной славы. Овечкин сделал много хорошего для хоккея, кроме одного — он до сих пор не научился хорошо заменяться».

Российский спортсмен не может забить шайбу девятый матч подряд, и в этом противостоянии он повторил свой антирекорд.