Овечкин догнал Мориса Ришара в списке снайперов НХЛ

Забросив шайбу в ворота «Монреаль Канадиенс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал в списке снайперов легендарного Мориса Ришара.

Для 31-летнего россиянина этот гол стал 544-м в регулярных чемпионатах НХЛ, однако Овечкин достиг этого рубежа в 879 своем матче, а Ришар провел 978 игр.

Кроме того, нападающий сборной России вплотную приблизился к рубежу в 1000 очков по системе «гол плюс пас», поскольку две результативные передачи в противостоянии с «Монреалем» («Вашингтон» победил - 4:1) увеличили число голевых пасов Овечкина до 455 (не считая голов и результативных передач в плей-офф Кубка Стэнли).

Вместе с тем сезон 2016/17 складывался для россиянина не самым лучшим образом. После встречи с «Канадиенс» он далеко отставал от своих лучших показателей, забросив лишь 19 шайб и отдав 14 голевых передач в 40 матчах.

Ранее Овечкин шесть раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи» (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016) как лучший снайпер регулярных чемпионатов НХЛ.

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