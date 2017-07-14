УАЗ отзывает 150 тысяч машин из-за проблем с тормозами

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) отзывает почти 150 тысяч автомобилей, которые были реализованы с 2014 года, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как уточняется в материале, возврату подлежат 149,6 тысячи автомобилей марки Патриот, Пикап и Карго из-за возможных проблем с тормозами, электрикой и датчиками кислорода.

Представители завода самостоятельно оповестят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Кроме того, владельцы автомобилей могут по VIN-коду узнать, подпадает ли их машина под отзыв, сообщает «РИА Новости».