УАЗ отзывает 150 тысяч машин из-за проблем с тормозами
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) отзывает почти 150 тысяч автомобилей, которые были реализованы с 2014 года, сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Как уточняется в материале, возврату подлежат 149,6 тысячи автомобилей марки Патриот, Пикап и Карго из-за возможных проблем с тормозами, электрикой и датчиками кислорода.
Представители завода самостоятельно оповестят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. Кроме того, владельцы автомобилей могут по VIN-коду узнать, подпадает ли их машина под отзыв, сообщает «РИА Новости».
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