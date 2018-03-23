ЕС отзывает своего посла из Москвы

Лидеры Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера, сообщил источник в кулуарах саммита.

По словам собеседника ТАСС, некоторые страны рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из РФ или выслать в Москву российских.

Поводом для отзыва посла стал инцидент с отравлением в пригороде Лондона экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Решение не отражено в итоговом документе саммита ЕС, так как «технически оно должно быть объявлено главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

По словам источника, это «это символический шаг со стороны Брюсселя, но достаточно мощный политический шаг.

Призыв Великобритании о высылке российских дипломатов или отзыве своих представителей из РФ рассматривают во Франции, Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Греция, Кипр, Италия, Словакия были против этого решения, сообщает «Национальная служба новостей».