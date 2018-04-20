Ответственные граждане жалуются в Роскомнадзор на Telegram

На «горячую линию» Роскомнадзора поступило более 20 тысяч звонков по поводу блокировки мессенджера Павла Дурова Telegram.

Как оказалось, большая часть звонков является спамом - так федеральной службе мстят недовольные пользователи мессенджера.

«Лишь в 3–5 процентах сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», - цитирует газета «Известия» слова представителя Роскомнадзора.

«Горячая линия» по вопросам блокировки мессенджера Telegram была создана 17 апреля из-за сообщений о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России из-за отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

16 апреля мессенджер был внесен в реестр запрещенной к распространению информации. Сейчас Роскомнадзор требует от магазинов App Store и Google Play удалить мессенджер на территории России. Вместе с тем, все попытки ведомства ограничить работу мессенджера потерпели неудачу, сообщает «ТВ Центр».