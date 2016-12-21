Ответственность за убийство посла РФ в Анкаре взяла на себя «Джебхат ан-Нусра»

Запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Об этом свидетельствует распространенное террористами заявление, - сообщает РИА «Новости».

В соответствии с текстом этого документа, совершивший преступление полицейский Мевлют Мерт Алтынташ являлся членом организации.