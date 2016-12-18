Ответственность за теракт в Йемене взяла на себя группировка ДАИШ
Запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ заявила о своей причастности к взрыву в йеменском городе Аден.
Согласно последним данным, жертвами теракта стали 49 человек, еще десятки ранены, передает ТАСС со ссылкой на арабские СМИ. Не исключается, что количество погибших может возрасти, поскольку многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел несколько часов назад. Смертник совершил самоподрыв рядом с группой йеменских военнослужащих, которые ожидали выдачи зарплаты.
СМИ сообщили, что глава службы безопасности города Шалляль Али Шаиа подал после случившегося в отставку.
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