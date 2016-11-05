Ответственность за теракт в Турции взяла на себя группировка ДАИШ

Террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 4 ноября в турецком городе Диярбакыре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками информационное агентство Amaq.

Теракт произошел утром в центральном районе Баглар у здания управления безопасности. Взрывчатка была заложена в автомобиль. В результате взрыва погибли восемь человек, включая двух полицейских. Еще более ста человек получили ранения.

Власти Турции обвинили в произошедшем членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

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