Ответственность за теракт в Турции взяла на себя группировка ДАИШ

Террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 4 ноября в турецком городе Диярбакыре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками информационное агентство Amaq.

Теракт произошел утром в центральном районе Баглар у здания управления безопасности. Взрывчатка была заложена в автомобиль. В результате взрыва погибли восемь человек, включая двух полицейских. Еще более ста человек получили ранения.

Власти Турции обвинили в произошедшем членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.