Ответственность за теракт в Стамбуле взяла группировка ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на ночной клуб Reina в Турции во время празднования Нового года.

Как уточняется в сообщении, в ночь на первое января неизвестный, одетый в костюм Санта-Клауса, расстрелял охранников на входе в клуб и прорвался в клуб.

Жертвами атаки стали 59 человек, 16 из которых оказались гражданами других стран. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка, сообщает ТАСС.

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