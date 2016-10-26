Ответственность за подготовку теракта в Нижнем Новгороде взяла на себя ДАИШ

Террористическая группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация) взяла на себя ответственность за подготовку серии взрывов в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает RT со ссылкой на мониторинговую группу SITE, которая отслеживает публикации террористических группировок в интернете.

Ранее сообщалось, что 23 октября сотрудники правоохранительных органов во время досмотра подозрительного автомобиля на территории жилого комплекса «Цветы» в Нижнем Новгороде вступили в перестрелку с двумя преступниками, в ходе которой оба боевика получили смертельные ранения.

В автомобиле было обнаружено большое количество взрывчатки.