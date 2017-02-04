Ответственная работа приводит к ожирению
Ученые выяснили, что работа, требующая повышенной ответственности, может стать причиной появления у человека лишнего веса. По мнению специалистов, люди, занимающие важные посты, могут набирать лишний вес, что, со временем, приведет к ожирению.
Одной из причин такого положения дел является следующая: зачастую у людей, находящихся на ответственных должностях, сидячая работа, а отсутствие двигательной активности неизбежно приводит к появлению лишних килограммов, - сообщает «ФАН».
К появлению лишнего веса может привести не только сидячая работа, но и эмоциональное напряжение, появляющееся при принятии человеком важных и ответственных решений.
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