Ответственная работа приводит к ожирению‍

Ученые выяснили, что работа, требующая повышенной ответственности, может стать причиной появления у человека лишнего веса. По мнению специалистов, люди, занимающие важные посты, могут набирать лишний вес, что, со временем, приведет к ожирению.

Одной из причин такого положения дел является следующая: зачастую у людей, находящихся на ответственных должностях, сидячая работа, а отсутствие двигательной активности неизбежно приводит к появлению лишних килограммов, - сообщает «ФАН».

К появлению лишнего веса может привести не только сидячая работа, но и эмоциональное напряжение, появляющееся при принятии человеком важных и ответственных решений.