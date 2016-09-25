В МИД РФ ответили на обвинения в российской агрессии в Сирии

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала призыв ряда стран Запада к Москве доказать приверженность мирному урегулированию ситуации в САР.

- Я помню начало 2000-х. Тогда от России требовали доказать, что она на правильной стороне истории и присоединиться к антииракской кампании, - цитирует ее «Интерфакс».

Она посоветовала Западу самим предоставить доказательства в отсутствии агрессии.

- Те, кто от нас требует каких-то доказательств, сначала должны доказать, что они не являются агрессорами в отношении стран региона. Потому что пока история доказывает обратное, - отметила она.

Ранее западные страны призвал РФ доказать свою готовность принимать меры для дипломатического урегулирования в САР.