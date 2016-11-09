В МИД РФ ответили на обвинения Порошенко в присвоении истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины о попытке РФ «гибридного присвоения истории».

«Гибридное присвоение истории - это на каждом углу последние два года кричать, что Украина стоит у истоков создания ООН и с первого дня своей работы в 1945 году, будучи еще в составе СССР, украинская делегация принимала самое активное участие в формировании Организации, а параллельно с этим в 2014 году сносить в Киеве памятник Дмитрию Мануильскому - первому представителю Украины в ООН», - написала она на своей странице в Facebook.

По мнению Захаровой, это один из многих примеров «гибридного сознания» демонстрируемого Украиной.

Слова Порошенко о гибридном присвоении истории относились к установке в Москве памятника князю Владимиру.

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Организации: МИД
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