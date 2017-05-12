МИД РФ ответил на обвинения в поставках гаубиц в Сирию

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов прокомментировал сообщения о том, что Москва отправила в Сирию около 20 гаубиц М-30.

По его словам, все поставки российского вооружения в Сирию ведутся в рамках законного сотрудничества с Дамаском и сопровождаются активными политическими усилиями по урегулированию.

Дипломат отметил, что западные СМИ искусственно заостряют этот вопрос, однако ничего драматического в военных поставках в Сирию нет.

Он также уточнил, что Россия продолжит поставлять вооружение в Сирию, так как это совершенно законное военно-техническое сотрудничество между властями двух стран, сообщает «РИА Новости».