Ответ на «российские провокации» обошелся США в 3,4 млрд долларов
Вашингтон потратил примерно 3,4 миллиарда долларов на защиту союзников США от «российских провокаций».
Глава Госдепартамента США Джон Керри пояснил, что эти средства были выделены Украине и другим союзникам в Центральной и Северной Европе для того, чтобы они могли выстроить оборону и гарантировать свою безопасность, передает «Интерфакс».
Керри также отметил, что перезагрузка американо-российских отношений дала некоторые положительные результаты, однако по ряду вопросов разногласия сохраняются.
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