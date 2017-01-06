Ответ на «российские провокации» обошелся США в 3,4 млрд долларов

Вашингтон потратил примерно 3,4 миллиарда долларов на защиту союзников США от «российских провокаций».

Глава Госдепартамента США Джон Керри пояснил, что эти средства были выделены Украине и другим союзникам в Центральной и Северной Европе для того, чтобы они могли выстроить оборону и гарантировать свою безопасность, передает «Интерфакс».

Керри также отметил, что перезагрузка американо-российских отношений дала некоторые положительные результаты, однако по ряду вопросов разногласия сохраняются.

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Теги:
Места: Россия, США
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