Ответ посольства РФ в Лондоне на экстрадицию 35 дипломатов оценен западными СМИ

Зарубежные средства массовой информации активно комментируют ответ посольства РФ в Великобритании на решение Белого дома объявить 35 российских дипломатов персонами нон-грата.

Ранее российские дипломаты опубликовали в официальном Twitter изображение утенка с подписью «хромой».

«Российское посольство посмеялось над статусом «хромой утки» Барака Обамы», — цитирует RT реакцию газеты The Washington Times.

По мнению журналистов The Independent, реакция российских дипломатов была «быстрой и довольно забавной».

В то же время в Business Insider назвали троллинг Обамы «ехидной шуткой».

29 декабря Обама подписал указ о введении новых санкций за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Выражение «хромая утка» в США обычно ассоциируется с уходящей властью, которая остается действующей, но уже «доживает» свои последние дни.