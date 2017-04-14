МИД отверг причастность России к химатаке в Сирии
Москва решительно отвергает обвинения в попустительстве применению в Сирии химического оружия и причастность к этому.
Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на заседании исполнительного совета организации. «Это откровенная ложь», - цитирует МИД России его слова.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что США расследуют возможное соучастие России в химатаке в сирийской провинции Идлиб. При этом они сослались на неких высокопоставленных американских чиновников, не называя их имен. Позднее Штаты заявили, что не имеют данных о причастности РФ к данному инциденту.
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