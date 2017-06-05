МИД отверг обвинения о вмешательстве РФ в дела Македонии

Обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела Македонии являются голословными. Об этом заявили в МИД РФ.

Соответствующая информация появилась в СМИ с подачи Центра по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP). Во внешнеполитическом ведомстве ее охарактеризовали как очередную неуклюжую попытку переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства.

В МИД отметили, что бездоказательные обвинения в адрес России в якобы финансировании македонских СМИ исходят из организации, финансируемой государственными структурами США и фонда Джорджа Сороса.

«То есть те, кто открыто принимал непосредственное участие в режиссировании событий на македонской внутриполитической сцене, пытаются в чем-то обвинить Россию, которая изначально последовательно выступала против навязывания Скопье извне деструктивных схем», - говорится в сообщении на сайте ведомства.