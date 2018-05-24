Отвечать за пенсию россиян в будущем начнут работодатели

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что пенсионное обеспечение для россиян должно быть защищено не только со стороны государства.

По ее словам, в России незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными.

Татьяна Голикова отметила, что в дополнение к государственной части можно внедрить корпоративную, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает сам работодатель.

В конце прошлого года Госдума продлила мораторий на накопительную часть пенсии до 2020 года, отмечает ТАСС.