Отвечать за пенсию россиян в будущем начнут работодатели
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что пенсионное обеспечение для россиян должно быть защищено не только со стороны государства.
По ее словам, в России незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными.
Татьяна Голикова отметила, что в дополнение к государственной части можно внедрить корпоративную, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает сам работодатель.
В конце прошлого года Госдума продлила мораторий на накопительную часть пенсии до 2020 года, отмечает ТАСС.
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