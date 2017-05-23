«Отцовский комитет» предложил взимать алименты с инициаторов разводов

Общественное движение «Отцовский комитет» обратилось в Госдуму с предложением внести поправки в семейное законодательство. Представители движения считают, что обязанность по уплате алиментов на детей должна лежать на инициаторе развода.

Они пояснили, что в большинстве случаев дети остаются с матерями и становятся объектами шантажа. Авторы инициативы подчеркнули, что вопрос о том, кто будет платить алименты должен подниматься, когда супруги не могут договориться, с кем именно останется ребенок, сообщает НСН со ссылкой на RT.

По мнению адвоката Александра Добровинского, инициатива обречена на провал. «Если мужчина хочет оставить ребенка себе, но первым подает на развод, он должен и ребенка оставить и платить алименты? Это нонсенс…, потому что не соответствует логике судебной системы», - сказал он в интервью изданию.

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