Отток капитала из России вырос в два раза
Материалы Банка России зафиксировали за период с января по апрель 2017 года повышение оттока капитала из страны в два раза.
Если за тот же период 2016 года он составлял 9,8 миллиарда долларов, то теперь это 21 миллиард.
Эксперты связывают это с операциями банковского сектора по размещению средств за рубежом, отмечает Interfax.
При этом положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за тот же период составило 25,7 млрд долларов, что практически вдвое больше показателя за аналогичный период 2016 года.
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