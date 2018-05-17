Оттава обвинила РФ в нарушении международного порядка

Министерство иностранных дел Канады выступило с осуждением в адрес России из-за открытия мост через Керченский пролив.

В ведомстве заявили, что своими действиями Россия нарушает «основополагающий принцип норм международного порядка», сообщает «Экономика сегодня».

Ранее негативно на открытие моста отреагировали США. Одно из американских изданий назвало переправу оскорблением Украины как государства и призвало Киев взорвать мост.