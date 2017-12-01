Отсутствие наклейки «Шипы» на авто влетит в копеечку

В России вступил в силу закон, предусматривающий наказание за отсутствие наклейки «Шипы» на автомобиле.

Водителям, которые сменили летнюю резину на зимнюю, но забыли наклеить на текло машины треугольник с буквой «Ш» придется заплатить 50 рублей, передает «ФедералПресс».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать автолюбителей за то, что они во время не «переобувают» машины по сезону, а также за изношенные протекторы шин. Соответствующий законопроект некоторое время назад был подготовлен к первому чтению, но Госдума так и не приступила к его рассмотрению.