Отсутствие наклейки «Шипы» на авто влетит в копеечку
В России вступил в силу закон, предусматривающий наказание за отсутствие наклейки «Шипы» на автомобиле.
Водителям, которые сменили летнюю резину на зимнюю, но забыли наклеить на текло машины треугольник с буквой «Ш» придется заплатить 50 рублей, передает «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили штрафовать автолюбителей за то, что они во время не «переобувают» машины по сезону, а также за изношенные протекторы шин. Соответствующий законопроект некоторое время назад был подготовлен к первому чтению, но Госдума так и не приступила к его рассмотрению.
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