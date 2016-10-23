Отставной военный взорвал себя на празднике в Японии

Отставной сотрудник сил самообороны Японии взорвал себя в парке города Уцуномия во время праздника. Сообщается о трех пострадавших в результате этого инцидента.

В парке проходил праздник с костюмированным парадом. Процессия, во главе которой шли переодетые самураями школьники, направлялась к центру парка, когда прогремел взрыв.

Взорвавшим себя оказался 72-летний военный в отставке Тосикацу Курихара. В кармане его одежды была обнаружена записка, в которой было написано: "Искупаю жизнью", сообщает РИА Новости.