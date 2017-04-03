СК РФ дал оценку действиям машиниста взорванного в Петербурге поезда
Следственный комитет РФ выразил благодарность машинисту, управлявшему поездом, в вагоне которого произошел взрыв, отметив, что его правильные действия помогли предотвратить большое количество жертв, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В материале уточняется, что после взрыва, прогремевшего в перегоне между станциями, машинист принял решение не останавливать поезд и доехал до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и оказанию помощи потерпевшим.
В Следственном комитете не исключают, что именно правильные действия машиниста помогли предотвратить появление еще большего количества жертв.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли десять человек, около 40 пострадали. СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, сообщает телерадиокомпания «Звезда».
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