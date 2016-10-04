США оценили самое мощное оружие российского флота

Американские военные эксперты считают самыми опасными для армии США подводные лодки "Ясень", фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков", а также ракеты "Циркон" и "Калибр".

Мнение директора Института изучения морского потенциала России профессора Майкла Петерсена сегодня опубликовали «Известия».

К примеру, субмарину "Ясень" эксперт назвал "мощной и опасной" атомной подводной лодкой. Также профессор подчеркнул, что российский ВМФ достиг качественно нового уровня развития и США должны более тщательно подойти к его изучению.