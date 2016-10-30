Отрыв Клинтон от Трампа сократился до одного процентного пункта

Согласно данным социологического опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC, по состоянию на пятницу, 28 октября кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего главного соперника республиканца Дональда Трампа лишь на один процентный пункт.

Так, за Клинтон намерены голосовать 46 процентов опрошенных, за Трампа - 45 процентов, еще 4 процента отдадут голоса выдвиженцу от Либертарианской партии Гэри Джонсону, а 2 процента будут голосовать за кандидата от «зеленых» Джилл Стайн.

«Около трети вероятных избирателей заявили, что они скорее всего не поддержат Клинтон, учитывая сделанное в пятницу директором ФБР Джеймсом Коми заявление о том, что Бюро изучает новые письма, относящиеся к делу об использовании ею личного почтового сервера на посту госсекретаря», - цитирует авторов опроса ТАСС.

Отмечается также, что социологический опрос проводился в период с 25 по 28 октября путем телефонного общения. В нем приняли участие 1160 граждан США.

Ранее стало известно, что ФБР возобновило дело об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты при ведении секретной деловой переписки.