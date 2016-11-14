Отряды «умеренной оппозиции» вступили в бой друг с другом к северу от Алеппо

Около границы с Турцией, в городе Азаз к северу от Алеппо произошло боевое столкновение вооруженных отрядов «умеренной» сирийской оппозиции.

Члены группировки «Джебхат аш-Шам», которая входит в состав так называемой Сирийской свободной армии, вступили в бой с другими вооруженными формированиями ССА и радикальными исламистами из «Ахрар аш-Шам», - сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, представители оппозиции называют инцидент следствием раскола в их рядах.

Тем временем Сирийские правительственные войска ведут бои на окраине города. Им удалось вернуть под контроль предместья Миньян и Дахият-эль-Асад, захваченные три недели назад.