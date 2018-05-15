В ЕС отреагировали на открытие Крымского моста

Европейский союз отреагировал на открытие в России Керченского моста, связавшего Крымский полуостров с материковой частью страны.

В коммюнике, распространенном в Брюсселе, говорится, что сооружение Россией Керченского моста на Крымском полуострове без согласия Киева является еще одним нарушением Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины», - говорится в документе.

Кроме того, в сообщении отмечается, что мост «ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море».

15 мая президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» проехал по новому транспортному переходу, соединившему Крым и Краснодарский край. Весь путь занял у главы государства 16 минут, сообщает «Интерфакс».