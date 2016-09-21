В МИД РФ отреагировали на изъятие у россиянки детей в Финляндии
Уполномоченный министерства иностранных дел России по правам человека Константин Долгов заявил, что в Москве изучают инцидент ситуацию с изъятием в Финляндии у гражданки России троих детей.
Об этом сообщает РИА «Новости».
- Выясняем ситуацию, - отметил дипломат.
Ранее сообщалось, что у россиянки Виктории Медведевой в Финляндии изъяли трех детей за то, что она якобы «шлепнула» их. В настоящее время дети находятся в приюте. Изъятие происходило без решения суда и следствия.
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