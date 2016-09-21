В МИД РФ отреагировали на изъятие у россиянки детей в Финляндии

Уполномоченный министерства иностранных дел России по правам человека Константин Долгов заявил, что в Москве изучают инцидент ситуацию с изъятием в Финляндии у гражданки России троих детей.

Об этом сообщает РИА «Новости».

- Выясняем ситуацию, - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что у россиянки Виктории Медведевой в Финляндии изъяли трех детей за то, что она якобы «шлепнула» их. В настоящее время дети находятся в приюте. Изъятие происходило без решения суда и следствия.