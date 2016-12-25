МИД РФ отреагировал на язвительное заявление Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание советника Петра Порошенко о том, что он хочет принести к посольству РФ "бутылочку "Боярышника".

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что на Украине рады крушению Ту-154. В катастрофе погибло 92 человека. Бирюков заявил, что ему хочется принести к посольству РФ "бутылочку "Боярышника". Неделю назад в Иркутской области 75 человек погибли от отравления концентратом для ванн "Боярышник". Кроме того, Бирюков заявил, что россияне «искренне не понимают причины, по которой украинцы радуются гибели 80 военнослужащих» Российской армии.

– Мы очень хорошо понимаем эти причины и давно о них говорим: на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины. Их теперь понимаем не только мы, – отметила Захарова.

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