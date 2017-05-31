США отработали перехват межконтинентальной ракеты

США провели успешные испытания системы по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты на фоне непрекращающихся ракетных запусков с территории КНДР.

Как уточняется в материале, ракета-перехватчик, выпущенная с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния, успешно поразила условную вражескую межконтинентальную баллистическую ракету, которая стартовала с Маршалловых островов.

21 мая КНДР произвела очередное ракетное испытание. В Южной Корее предполагали, что запущенный объект мог являться баллистический ракетой. Следующий запуск состоялся 28 мая. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын приказал как можно скорее оснастить армию баллистическими ракетами «Пуккыксон-2».

Ранее Совет Безопасности ООН призвал КНДР воздержаться от дальнейших испытаний ракет, а также о необходимости немедленного ядерного разоружения. Вместе с тем, Северная Корея не намерена прекращать запуски, заявив, что продолжит испытывать ракеты, «способные ударить по США», сообщает ТАСС.