Суд отпустил задержанного за «шутку» с росгвардейцем москвича

Черемушкинский суд столицы не стал помещать под домашний арест Исляма Маликова, который пронес сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции метро «Сухаревская» «ради шутки».

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Судья отказал в удовлетворении заявленного ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор ходатайство не поддерживал», - сказала пресс-секретарь суда.

Ранее молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия, в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ). 6 мая мужчина подошел к сотруднику Росгвардии, обхватил его руками и пронес по вестибюлю станции метро «Сухаревская».