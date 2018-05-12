Суд отпустил задержанного за «шутку» с росгвардейцем москвича
Черемушкинский суд столицы не стал помещать под домашний арест Исляма Маликова, который пронес сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции метро «Сухаревская» «ради шутки».
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.
«Судья отказал в удовлетворении заявленного ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор ходатайство не поддерживал», - сказала пресс-секретарь суда.
Ранее молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия, в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ). 6 мая мужчина подошел к сотруднику Росгвардии, обхватил его руками и пронес по вестибюлю станции метро «Сухаревская».
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